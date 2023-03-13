بالدفاعات الجوية.. «القاهرة الإخبارية»: إسقاط 4 صواريخ أوكرانية في بيلجورود الروسية

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، اليوم الإثنين، أن نظام الدفاع الجوى أسقط 4 صواريخ أوكرانية فى أجواء المنطقة بيلجورود.

وأشار "جلادكوف" إلي أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن على الأقل، ولا يوجد تفاصيل غير ذلك حتى الآن.

جدير بالذكر أن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، قال عبر قناته على تطبيق "تيليجرام"، منذ شهرين، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلجورود والمنطقة المحيطة بها، بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".

وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلجورود، خلال العملية العسكرية الخاصة لموسكو.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، لقي شخص مصرعه وأصيب 8 نتيجة قصف أوكراني بمنطقة بيلجورود الروسية.