عربات تهوية ديناميكية فى قطارات «القاهرة - الإسماعيلية»

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وأفادت الهيئة بأنه تم تركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية، وهى كالتالى:

تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالى.

تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالى.

تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالى.

تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.

تعديل مواعيد القطارات على بعض الخطوط في رمضان

وكانت قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان المبارك، ابتداء من يوم الخميس 23 مارس الجاري.

ووجّه رئيس الهيئة بالتواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات، والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزًا جيدًا ونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش.

مواعيد القطارات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة/ الإسكندرية:

- قيام قطار 921 VIP القاهرة/ الإسكندرية الساعة 19:00 بدلًا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية/ القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية/ القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية/ القاهرة الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.

- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.

ثانيًا: خط القاهرة/ طنطا/ المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة/ القاهرة الساعة 5:35 بدلًا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20.