أندي كولسون: «بي بي سي» يجب أن تعترف بالخطأ وتُعيد «لينيكر» إلى عمله

قال أندي كولسون، مؤسس شركة كولسون بارتنرز الاستشارية، إن شبكة «بي بي سي» البريطانية عليها أن تعترف بخطئها وتعيد «لينيكر» إلى عمله في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «كولسون»، في مقال لمجلة «ذا سبيكتاتور» البريطانية، أن هيئة الإذاعة البريطانية يجب أن تعترف بعدم حيادها وخطأها الفادح بعد وقف المعلق الرياضي عن العمل.

وتتابع:«أدعوا لينكر للعودة فورا، خذ بعض الوقت لفهم وربما إعادة تعريف قواعد حياديتك الخاصة واعترف بسرعة أنك حصلت على هذا خطأ فادح، بشكل فظيع، وفي ما يتعلق بالحياد، أرى أنه ينبغي أن يقتصر على أولئك الذين يعملون في الشؤون الراهنة، حيث إن عدم التحيز مهم فعلا فلا يهم (تويتر)، خصوصًا عندما يأتي من أطراف أصابع مقدم كرة قدم».

ولفت إلى أنه إذا كان مقدمو البرامج غير الإخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية يتمنون لو ينزعوا إلى الحياة السياسية، فليفعلوا ذلك ما داموا يعبرون بوضوح عن وجهات نظرهم، وإذا كانت تلك التعليقات تخالف القواعد المعتادة للتوظيف فعندها يجب أن تتوقع معاملتها مثل أي موظف آخر.

ونوه بأن الأمر الأكثر أهمية هو أن البي بي سي لابد أن تتعلم كيف تنظر إلى ما هو أبعد من نهاية أنفها، وأن تتمتع بالقوة الشوكية اللازمة لرؤية ومعالجة المشكلة على حقيقتها وليس ما يريده منها أولئك الذين يحملون أجندات رفيعة البنية لا تخدم مصالحهم الشخصية.

وقال إن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)؛ تخشى من أن تصيبها للأمور على نحو خاطئ إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة على القيام بأي شيء على النحو الصحيح كما يبدو.