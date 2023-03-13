«واشنطن بوست»: الذكاء الاصطناعي يستعد لإحداث ثورة في كل جوانب الحياة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الذكاء الاصطناعي يستعد لإحداث ثورة في كل جانب من جوانب الحياة تقريبا نحو الأفضل، وهناك تيار من الأدوات الجديدة المتطورة التي بدأت بالفعل في هدم حواجز اللغة، وأتمتة المهام الشاقة، والكشف عن السرطان، وتعزية الوحدة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أنه يبدوا أن الموجة الأخيرة من الذكاء الاصطناعي تمتلك صناعة التكنولوجيا ومنتقديها في نوبة من السعار، وأن ما يسمى بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، Replika and Stable Diffusion، والتي تستخدم برامج مدربة خصيصا لإنشاء نص وصور وأصوات ومقاطع فيديو تشبه النص الإنساني، تعمل على عدم وضوح الخطوط بين الإنسان والآلة، والحقيقة والخيال.

وبينما تنظر قطاعات تتراوح من التعليم إلى الرعاية الصحية إلى التأمين إلى التسويق في الكيفية التي قد تعيد بها منظمة العفو الدولية تشكيل أعمالها التجارية، فأدى تدفق الضجيج إلى صعود الآمال الجامحة والمخاوف اليائسة.

وقال خبراء، إن الفوائد والجوانب المظلمة حقيقية. ولكن في الأمد القريب، قد يكون الوعد والمخاطر المترتبة على الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر تواضعا مما تجعله العناوين الرئيسية تبدو عليه.

ولفتت مارجريت أومارا، أستاذة التاريخ في جامعة واشنطن، إلى "إن الجمع بين الانبهار والخوف، أو النشوة والانزعاج، هو شيء استقبل كل موجة تكنولوجية جديدة منذ أول كمبيوتر رقمي.

وأضافت أنه كما هو الحال مع التحولات التكنولوجية السابقة، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن أن تقوم بأتمتة بعض المهام اليومية، وتتفادى بعض أنواع الوظائف، وتحل بعض المشاكل وتزيد من تفاقم غيرها، ولكن "لن تكون القوة الوحيدة التي تغير كل شيء".

ومع ذلك، يبدو أن هناك سيناريو كابوس في كل قصة نجاح، فقد جعل مرفق "ChatGPT" الخاص بصياغة رسائل بريد إلكتروني ذات مظهر مهني وصحيحة نحويا هذا المرفق من الوقت اليومي بالنسبة للكثيرين، ما يُمكن الناس الذين يعانون من معرفة القراءة والكتابة.

لكن جامعة فاندربيلت أستخدمت برنامج ChatGPT لكتابة بريد إلكتروني على مستوى الكلية يقدم عزاء عام ردا على إطلاق نار في ولاية ميتشيجان، مما أثار غضب الطلاب.

ويمكن أيضا لـ ChatGPT وأدوات لغة AI الأخرى كتابة تعليمات برمجية للكمبيوتر، وابتكار الألعاب، واستخلاص المعلومات من مجموعات البيانات.ط، ولكن ليس هناك ما يضمن أن البرمجة سوف تعمل، والألعاب ستكون منطقية أو الرؤى سوف تكون صحيحة.

وثبت بالفعل أن روبوت Bing AI من Microsoft يقدم إجابات خاطئة على استعلامات البحث، حتى أن التكرار المبكر أصبح مشتبكا مع المستخدمين، فتبين أن اللعبة التي ابتكرها برنامج تشات جي بي تي كانت نسخة من لعبة كانت موجودة بالفعل.

وبفضل التحيزات في البيانات التي تم تدريبها عليها، يمكن أن تكون مخرجات ChatGPT ليست غير دقيقة فحسب، بل هجومية أيضا.

في أحد الأمثلة السيئة السمعة، شكل برنامج ChatGPT بتشكيل برنامج قصير والذي اقترح أن طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان شخص ما يمكن أن يكون عالما جيدا هي ببساطة التحقق مما إذا كانوا من البيض والرجال على حد سواء.

ويستخدم المحتالون حاليًا تكنولوجيا مماثلة على نحو متزايد لمحاكاة أصوات أشخاص حقيقيين دون موافقتهم، ويستدعون أقارب الهدف ويدعون أنهم بحاجة إلى أموال نقدية طارئة.

وقال أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسب الآلي في جامعة برنستون، إن هناك إغراء، في مواجهة التكنولوجيا الجديدة المؤثرة، بأن تقف إلى جانب ما، مع التركيز إما على الفوائد أو الأضرار. ولكن الذكاء الاصطناعي ليس حالة أحادية، وكل من يقول إنه إما كل خير أو كل الشر يبالغ في التبسيط.

وفي هذه المرحلة، قال إنه ليس من الواضح ما إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتحول إلى تكنولوجيا تحويلية أو موضة عابرة.

فإن القدرة على إستخدام التكنولوجيا للخير والمرض ليست فريدة من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهناك أنواع أخرى من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة لاكتشاف مستحضرات صيدلانية جديدة، لها جوانبها المظلمة الخاصة، ففي العام الماضي، توصل الباحثون إلى أن نفس الأنظمة كانت قادرة على تحويل نحو 40،000 من الأسلحة البيولوجية الجديدة القاتلة.

وقال أومارا، أستاذ التاريخ، إن الدرس ليس أن التكنولوجيا هي بطبيعتها جيدة أو شريرة أو حتى محايدة. يمكن أن تؤثر طريقة تصميمه ونشره وتسويقه على المستخدمين على الدرجة التي يمكن بها إستخدام شيء مثل الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي للضرر وسوء المعاملة.

والواقع أن الضجيج "المفرط الحدة" الذي أحاط ببرنامج تشات جي بي تي، حيث يعلن الناس أنه سوف يحول المجتمع أو يؤدي إلى "أباطرة روبوتات"، يهدد بإطفاء حكم كل من مستخدميه ومبتكريه.

وقال أومارا:"لدينا الآن هذا النوع من سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي - وهذا السباق هو الأول". "وهذا هو ما يقلقني فعلا، فإذا كان لديك شركات مثل Microsoft و Google تتهاوى على بعضها البعض لتكون الشركة التي تملك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي — إذا كنت تحاول التحرك بسرعة كبيرة للقيام بذلك، عندها ستتعطل الأمور.