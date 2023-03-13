«ذا اكسبرس»: انقطاع التيار الكهربائى عن بريطانيا وآلاف المنازل تغرق فى الظلام

قالت صحيفة "ذا اكسبرس" البريطانية إن انقطاع التيار الكهربائي في بريطانيا يصل إلى 31 ألف شخص، وأن الالاف المنازل تغرق في الظلام.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المنطقة الأكثر تضررًا هي منطقة ويست ساسكس، حيث يوجد ما يقرب من 30 ألف منزل بدون كهرباء، ويقال إن المنطقة الأسوأ هي لندن الكبرى مع تقارير عن 326 منزل بدون كهرباء.

أوضح التقرير أن المناطق الأخرى المتضررة هي نورفولك، بيدفورد، كامبريدجشير، هيرتفوردشاير، إسكس، ساري، كينت، وبرايتون وهوف.

وتابع الصحيفة في تقريرها، يوجد في نورفولك 169 خاصية بدون كهرباء، و98 منها متأثرة في بيدفورد ، وفي كامبردجشاير الرقم 94، هيرتفوردشاير بها 76 عقارًا تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي وفي ساري يوجد 61 عقارًا.

من جانبه كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكدت أن المملكة المتحدة تبحث إجراء فحوصات صحية سنوية للعمال ومنح الشركات إعانات صحية، لتجنب إصابة الموظفين بالأمراض طويلة الأجل، في محاولة للتعامل مع نقص العمالة في البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه يمكن أن تتضمن الخطط منح الشركات إعانات لخدمات الصحة المهنية للوقاية من الإصابة بمرض طويل الأجل، كجزء من مراجعة الحكومة للقوى العاملة التي سيتم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع الميزانية هذا الشهر.

وفي ذات السياق قالت صحيفة "فيرست بوست" البريطانية، إن المملكة المتحدة تتجه لحرمان الموظفين والعمال من الإجازات المرضية في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

وأكد التقرير أن العمال في المملكة المتحدة قد يحرمون من الإجازات المرضية حيث تخطط الحكومة لإخبار الأطباء بتوقيع عدد أقل من الأوراق المرضية في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد، وتبحث وزارة الخزانة البريطانية ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية بدلًا من ذلك عن طرق "للمساعدة" في إبقاء الأشخاص الذين يُعتبرون مرضى في مناصبهم.

وأضاف التقرير، أن إحدى هذه الخطط في التفكير تتمثل في نهج جديد لكيفية وصف الأطباء العامين "للمريض جدًا بحيث يتعذر عليهم العمل، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع الأطباء على تسليط الضوء على "فوائد العمل" وسيُطلب منهم رفض الملاحظات المرضية التي تُبعد العمال تمامًا عن سوق العمل.