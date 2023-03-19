أستاذ زراعة يكشف أهمية جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية ونسبة الصادرات

قال أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن مصر الآن تشهد قفزة نوعية في المشروعات القومية والتي أضافت جزء كبير للرقعة الزراعية من إقامة 9 ونصف مليون فدان منهم 3.5 أراضي استصلاح جديدة.

3.6 مليون فدان يتم زراعتهم بالقمح

وأضاف “أبواليزيد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم زراعة 3.6 مليون فدان بالقمح وينتجون 10 ملايين طن، و630 ألف فدان بنجر السكر ومحاصيل أخرى متنوعة، بالإصافة لمحاصيل الأعلاف والمعمرات الموجودة في الصيف والشتاء مثل الفاكهة والنخيل ويتم زراعة 1.8 مليون فدان بالأرز.

وتابع: "صادراتنا من الزراعة "الفاكهة والخضر" وصلت إلى 6.3 مليون طن أي بما يقارب 3.5 مليار دولار ويوجد خطة للتوسع فيها، موضحًا أن لدينا سلع أخرى قاربت على الاكتفاء الذاتي ومنها السكر، ومصر تستهلك منه 3.3 مليون طن، وكنا نستورد منه 1.5 مليون طن، ووصلنا للاكتفاء الذاتي منه بنسبة 90%".

استخدام التقنيات الحديثة بالمشاريع الجديدة

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على توفير كافة المعدات الحديثة بالمشروعات القومية والتي تستخدم في استصلاح الاراضي والزراعة بأساليب علمية حديثة، وكذلك جني المحاصيل ويتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا والاستفادة من العلمياء بالمركز القومي للبحوث وبحوث الصحراء وأساتذة الجامعات، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك قانون الزراعة التعاقدية والذي يؤدي لنوع من الاستدامة بالزراعة.