الفيلم المصري «تمساح» يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

ضمن فعاليات مهرجان الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، المقرر انطلاقه 14 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية، يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، الفيلم المصري "تمساح" مدته 15 دقيقة، وهو من إنتاج "مصر، المملكة العربية السعودية".

تدور أحداث الفيلم حول رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، ولا يمكن تجـــــــاهل حكايته التي تفجر صراعاَ بين القوى الذكورية للرجلين.

الفيلم من إخراج خالد معيط، وهو مخرج ومونتير مصري من مواليد 1997 بمدينة بورسعيد، وشارك معيط في العديد من الأفلام كمونتير منها فيلم "سعاد" الذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته 73.

وتقول الناقدة رشا حسنى مُبرمجة مسابقة الأفلام الروائيــة القصيــرة بالمهرجان ، أن هذة الدورة حرصت علــى التنــوع، بدايــة مــن تنــوع الموضوعــات التـي تتناولهـا الأفلام مـع التركيـز علـى الموضوعـات الآنيـة والعابـرة للزمـان والمـكان والتـي مـن الممكـن أن يتواصـل معهـا المشـاهد المصـري، إلـى جانـب تنـوع الأسـاليب الفنيـة الُمسـتخدمة فـي تنفيـذ تلـك الأفلام، وصـولاً إلـى التنـوع الجغرافـي الـذي يوفـر لجمهـور المهرجـان مشـاهدة إنتاجات سينمائية من دول ومناطق مختلفة حول العالم.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأسه الناقد عصام زكريا.