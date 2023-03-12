كشف الكاتب الصحفي، محمود عبدالراضي، رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع، عن تفاصيل سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC، مساء اليوم الأحد، إن نيابة القاهرة الجديدة فتحت تحقيق موسع في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع الأول.

وأضاف أن ابن خال اللاعب محمد صلاح ما بين وقت والثاني يقوم بالتردد على فيلا اللاعب بالتجمع الأول للتأكد من سلامة الفيلا، وأنه أمس لفت إنتباه أن أحد نوافذ الفيلا مفتوح، وقام بإحضار المفاتيح الخاصة بالفيلا ليكتشف أن هناك بعثرة في أحد الغرف الخاصة بالفيلا.

وتابع: "وفي أثناء تفقده لمحتويات الفيلا وجد غياب بعض الأجهزة الكهربائية من داخل الفيلا، فضلاً عن توجه الحرامي للمطبخ وقام بسرقة أنبوبة البوتاجاز الموجودة، ولكنه لم يستطيع العبور بها من حديقة المنزل".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تفقدت مكان الحادث ورفعت البصمات، موضحاً أن اللص قام برصد الفيلا عدة مرات ليتأكد من عدم وجود أحد بداخلها، ليتمكن من دخولها عبر أحد النوافذ.