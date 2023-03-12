الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فُقدان 30 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

قارب مهاجرين
قارب مهاجرين

فُقد حوالى 30 مهاجراً بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة سفينة شحن كانت تبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

وأفاد خفر السواحل في بيان: "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30 مهاجرا".

وأعلنت منظمات خيرية تساعد المهاجرين نهاية الأسبوع عن انجراف مركب كان يقل 47 شخصا على مسافة 160 كلم تقريبا عن السواحل الليبية.

وأفاد "ألارم فون" وهو خط ساخن يستخدمه المهاجرون الذي يواجهون صعوبات، الأحد بأن المهاجرين غرقوا.

وذكر خفر السواحل بأن "ألارم فون" أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ التابع لروما عن المركب السبت، كما أبلغ السلطات المالطية واللبيبة بالأمر.

وأبلغ مركب تجاري توجه إلى موقع قارب الهجرة عن مشكلات واجهته أثناء عملية إنقاذ جراء سوء الأحوال الجوية.

في الأثناء، أعلنت السلطات الليبية المسؤولة عن جهود البحث والإنقاذ في هذه المنطقة، عدم توافر المراكب التابعة للبحرية وطلبت مساعدة روما التي أرسلت ثلاث سفن تجارية كانت قريبة باتّجاه المركب، بحسب خفر السواحل.

وأفاد خفر السواحل أن "عمليات نقل المهاجرين بدأت فجرا من قبل إحدى السفن التجارية الأربع التي وصلت إلى القارب المتعثر".

وبعدما تم إنقاذ المهاجرين الـ17، توجّه مركب "فرولاند" إلى مالطا لإنزال مهاجرَين كانا بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة.

خفر السواحل الإيطالي ليبيا قارب السواحل الليبية قارب مهاجرين

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وائل لطفي

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