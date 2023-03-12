الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات للتوعية بخطر النفايات البحرية المبعثرة في سفاجا (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

انطلقت، الأحد فعاليات حملات توعية لطلاب مدارس مدينة سفاجا التي ينظمها جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ومحافظة البحر الأحمر.

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أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فعاليات الحملات تهدف إلى رفع المستوى الوعي البيئي لطلاب المدارس عن مخاطر هدالنفايات المبعثرة على الشواطئ والتي تأتي ضمن إطار  خطة العمل الوطنية لإدارة النفايات  البحرية المبعيرة على ساحل البحر الأحمر لجمهورية مصر العربية والتي قامت الوزارة بإعدادها بالتعاون مع الهيئة الإقليمة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( بيرسجا).

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وتم انطلاق حملات التوعية لطلاب مدارس ثانوية وإعدادية بحضور ممثلي الهيئة الإقليمية ( بيرسجا) الدكتور زاهر الأغوان (المنسق للبرنامج الإقليمي لإدارة النفايات البحرية المبعثرة) والمهندس إسلام طه منسق وحدة نظم المعلومات ومختصين من وزارة البيئة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

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شملت هذه الحملات محاضرات قدم الدكتور زاهر الأغوان والمهندس إسلام طه يوضح فيها مدى تاثيرات هذه النفايات على الكائنات البحرية والبيئة الساحلية وعلى صحة الإنسان ايضا وما هي البدائل كما تضمنت الحملات محاضرات قدمها مختصين من جهاز شؤون البيئة في محافظة البحر الاحمر توضح فيها أخطار المخلفات البحرية ومصادر تولدها.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم حملات توعوية للطلاب بعدد من المدارس في مناطق اخرى بالتعاون مع الهيئة الإقليمية (بيرسجا) مستقبلا.

البيئة الساحلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ساحل البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مؤسسات المجتمع

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وائل لطفي

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