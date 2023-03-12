عبد المنعم سعيد: الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للاستثمار في مصر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في المدن الجديدة مبشر جدا، وسيكون هناك براح أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات كبيرة وجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هذا الوقت مناسب للقطاع الخاص للدخول في الاستثمار، وتشغيل مشروعات جديدة بعد بناء بنية تحتية عظيمة جدًا السنوات الماضية.

وأشار عبد المنعم السعيد، إلى أن مصر بدأت مشروع استصلاح 3 مليون فدان، وهذا المشروع يجب أن يكون حوله مشروعات صناعية وزراعية، لافتا إلى أن مصر بنت 17 منطقة صناعية جديدة ويجب تسويقها بشكل جيد واستغلالها.

وأكد أن جميع المشاريع القومية التي تقوم بها الدولة تحتاج إلى تسويق خدمي يظهرها للقطاع الخاص.

وعن خطاب الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية، قال: "أشيد بما قدمته الحكومة من إنجازات خلال الـ5 سنوات الماضية، ولكن أرى أن هناك بطء في بعض الملفات، مثل الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة، أين الوثيقة؟، والحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة، أين الطروحات حتى الآن؟".