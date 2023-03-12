الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث أوكرانى يرد على الاتهامات بين الجانبين الروسى والأوكرانى حول استخدام المرتزقة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال نيكولا بيليسكوف، باحث أوكراني، إن المرة الأولى التي شاهدوا فيها مرتزقة كانت في القتال ضد القوات الأوكرانية في 2014، وقت الصراع في منطقة البلطيق.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تستعين بقوات "فاجنر"، والسبب الرئيسي لذلك هو أن جيشهم يتطلب بعض المعايير من الأداء، وفاجنر لديهم برامج متسقة مع أهدافهم، كما أنهم يقومون بالكثير من التدريبات ولديهم بعض التكتيك الخاص بالمعركة، مؤكدًا أنهم هم من استطاعوا اختراق الدفاعات الأوكرانية في باخموت.  

تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني

وعن تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني، حول الاستعانة بالميليشيات قال إنه منذ بداية الحرب طالبنا من جميع الدول أن من يستعد للكفاح من أجل الحرية فعليه أن ينضم لأوكرانيا، مؤكدًا أنهم انضموا لأوكرانيا تحت مظلة أو تحالف وأوكرانيا هي من تتولى أمرهم.  

وأشار إلى أن المرتزقة في الحرب الأوكرانية يستجيبون طبقًا للمعطيات الدولية. 

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وائل لطفي

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