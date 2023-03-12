الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العبور: تطوير أعمال الطرق ويكلف إزالة الإشغالات بـ7 مناطق

العبور
العبور

أفاد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه  طبقًا لخطة التطوير الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الحي التاسع، جاري استكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك بشارع عباس العقاد وشارع نور الهدى والجزيرة الوسطي بشارع سيد درويش. 

وأشار المهندس احمد رشاد الشريف، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وتطوير المسطحات الخضراء بتقاطع شارع نور الهدى مع شارع طه حسين. 

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور أعمال التطوير وإعادة الشئ لأصله لمسارات وطرنشات الغاز الطبيعي بالبلوكات  التي تحمل أرقام (18006-18007) وشارع إبراهيم عبد القادر المازني أمام البلوك رقم (18008) بالحي التاسع وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا. 

العبور جهاز أعمال تطوير الطرق إزالة الإشغالات 7 مناطق

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وائل لطفي

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