جهاز العبور: تطوير أعمال الطرق ويكلف إزالة الإشغالات بـ7 مناطق

أفاد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه طبقًا لخطة التطوير الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الحي التاسع، جاري استكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك بشارع عباس العقاد وشارع نور الهدى والجزيرة الوسطي بشارع سيد درويش.

وأشار المهندس احمد رشاد الشريف، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وتطوير المسطحات الخضراء بتقاطع شارع نور الهدى مع شارع طه حسين.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور أعمال التطوير وإعادة الشئ لأصله لمسارات وطرنشات الغاز الطبيعي بالبلوكات التي تحمل أرقام (18006-18007) وشارع إبراهيم عبد القادر المازني أمام البلوك رقم (18008) بالحي التاسع وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا.