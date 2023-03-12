«الإعلام الفلسطينية»: الإرهاب والشائعات يحتاجان إلى لقاءات عربية مستمرة

قال يوسف المحمود، وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، إن اجتماعات الدورة الـ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في الكويت، تعد أحد الحراكات الإعلامية العربية الكبيرة لجامعة الدول العربية.

وأضاف المحمود خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» الأحد، أن ملفي الإرهاب ونشر الشائعات يحتاجان إلى لقاءات عربية مستمرة؛ نظرًا لاختلاف وسائل الإعلام والجمهور أيضًا.

وأشار إلى أنه لمواجهة كل ذلك لا بد من وجود تبادل للأفكار وتكثيف مثل تلك الاجتماعات لوضع الإعلام العربي على الطريق الصحيح.

وأكد أن القضية الفلسطينية تحتل مكانًا في تلك الاجتماعات، مشيرًا إلى أن اجتماعات اليوم بدأت بحضور خبراء في مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأوضح أن فلسطين تعول باستمرار على أن تنال القضية الفلسطينية الدعم الكامل من الأشقاء العرب، ونتائج إيجابية من خلال تلك الاجتماعات.