توفير 137 ألف كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توفير 137 ألف كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية بالدقهلية.

كما أعلن المحافظ، عن وجود عدد 12 مطبخًا ومطعما تابعة للجمعيات الأهلية تقوم بإعداد الطعام خلال الشهر الكريم لتقديم الوجبات للأسر الأولى بالرعاية وتستهدف 3 آلاف أسرة يوميًا.

وجاءت تصريحات مختار، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وثمّن مختار الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالدقهلية، لما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية لأهالينا وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات على رأس الأولويات وأن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم أوجه الدعم والرعاية لكل الفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا المجال لتشمل المساعدات جميع الأسر الأولى بالرعاية بنطاق الدقهلية.