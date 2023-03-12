كوميديا المزاريطة.. ضحك ومغامرات مبهجة ورسائل اجتماعية فى «الكبير أوى 7»

فى الأول من رمضان المقبل، يكون عشاق النجم أحمد مكى على موعد مع الكوميديا والضحك فى الموسم السابع من مسلسله «الكبير أوى»، الذى يتضمن أفكارًا كوميدية متميزة وجديدة عما تم تقديمه فى المواسم السابقة.

وحقق البرومو الخاص بالموسم تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما يبشر بتحقيق المسلسل نسبة مشاهدات ليس لها مثيل بين عروض الموسم، خاصة أنه سيعرض عقب أذان المغرب مباشرة، مثل المواسم السابقة، ما يمنحه أفضلية كبيرة فى توقيت المشاهدة.

ويواصل المخرج أحمد الجندى تصوير الحلقات المتبقية من الموسم السابع، فى الديكور الرئيسى للعمل بدوار «الكبير»، وهو فيلا خاصة بالفنان أشرف عبدالباقى، بالظهير الصحراوى لمحافظة الجيزة، فضلًا عن ديكور قرية «المزاريطة» الذى تم بناؤه بالكامل فى نفس المنطقة.

ويعمل أحمد الجندى على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصوير الجزء المتبقى من الأحداث، حيث يرغب فى أن تكون نسبة كبيرة من العمل جاهزة للعرض قبل دخول الشهر الكريم.

قصة العمل الكبير يرتب شهر عسل جديدًا مع مربوحة.. جونى يعمل «لايف كوتش» و«حزلقوم» يؤسس ناديًا رياضيًا

تدور أحداث الموسم السابع من مسلسل «الكبير أوى» بعد مرور عام من زواج «الكبير» بـ«مربوحة»، وهو الزواج الذى يصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات التى يتسبب فيها الطرفان.

وخلال الأحداث، تزداد شكوك «مربوحة» فى «الكبير»، معتقدة أنه يخونها مع أخرى، فيرتب الزوج لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته، لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله هناك وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها ويكاد أن يطلقها، لكن «جونى» يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة»، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

ويحاول «جونى»، خلال الأحداث، تحقيق نجاح ما فى حياته، بالعمل «لايف كوتش» فى المزاريطة بمساعدة «هجرس»، ويواصل «حزلقوم» مغامراته واستثمار أمواله فى عدد من المشروعات، ويفتتح ناديًا رياضيًا كبيرًا فى القرية، ويترأسه.

ويظهر فى الحلقات عدد كبير من نجوم الكرة للعمل بنادى المزاريطة الرياضى، كما يشهد الموسم ظهور عدد كبير من النجوم ضيوف شرف، ومنهم أحمد السقا، ونور اللبنانية، والراقصة لورديانا، وكمال أبورية الذى يؤدى دور زوج «الكبيرة فحت»، وعفاف مصطفى فى دور «صالحة»، وكذلك الفنان الكبير محمد محمود.

مصطفى غريب: تطور كبير فى شخصية «العترة».. و«مكى أهم نجم اشتغلت معاه»

أعرب الفنان الشاب مصطفى غريب عن سعادته باستمرار دور «العترة»، ضمن الموسم السابع، الذى سيشهد تطورًا كبيرًا خلال الأحداث، مضيفًا أنه يراهن على نجاح العمل رغم الزخم الدرامى الذى يشهده الموسم الرمضانى الجديد واحتوائه على عدد ضخم من الأعمال المميزة.

وكشف عن أنه تلقى ردود أفعال إيجابية من كثيرين حول دوره فى العمل، سواء من الجمهور أو متابعى المسلسل على «السوشيال ميديا»، كما تلقى ترحيبًا من كثير من الفنانين عقب طرح البرومو الدعائى للموسم الجديد، وكذلك أغنية «ولعانة» التى تروج للعمل، وهو ما يبشر بتحقيق الموسم الجديد نجاحًا كبيرًا.

وقال: «مسلسل (الكبير أوى) من أكثر الأعمال التى سعدت بالعمل فيها، خاصة أن ترشيحى جاء من المخرج أحمد الجندى والفنان أحمد مكى»، مشيرًا إلى أن «أحمد الجندى مخرج بيريح كل اللى معاه وفاهم وواعى لكل تفصيلة صغيرة وكبيرة فى المسلسل».

وأضاف أن وجود أحمد الجندى فى أى عمل يطمئن أى فنان، موضحًا: «هو فاهم جدًا وداعم جدًا ومخلص جدًا، غير إنه كوميديان فظيع وبيحافظ على إن كل شىء يطلع مظبوط».

كما تحدث عن أجواء تعاونه من النجم أحمد مكى، قائلًا: «مكى من أهم النجوم اللى اشتغلت معاهم، والعمل معه مريح لأقصى درجة، ومتعاون لأبعد الحدود، ومبسوط إنى شغال معاه للسنة التانية».

وواصل: «مكى أعظم حد ممكن تتعامل معاه.. هو فنان راقى جدًا وحقيقى جدًا وبيفهم فى كل شىء فى الفن.. لأنه بيمثل وبيخرج وبيألف وبيغنى، يعنى فنيًا مفيش اختلاف عليه، وشغله ظاهر لكل الناس».

واختتم بقوله: «إنما الركن الإنسانى اللى مش كل الناس تعرفه، أنا عاوز أوضحه هنا، وهو إن مكى حقيقى إنسان عظيم جدًا جدًا، وبسبب إنسانيته كل اللى حواليه بيحبوه جدًا، ووجوده يطمن دايمًا وبيدعم دايمًا».

حاتم صلاح:«نفادى» سيواصل مغامراته الكوميدية وإفيهاته المميزة

قال الفنان حاتم صلاح إنه يراهن على نجاح الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى» خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، نظرًا للإمكانات الكبيرة المتوافرة للمسلسل، ووجود أحمد مكى نجم هذا العمل، الذى يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والعالم والعربى.

وأضاف: «فخور بالعمل فى مسلسل بحجم (الكبير أوى)، والجزء السابع سيشهد مغامرات كثيرة وأحداثًا كوميدية تجمع بين نفادى والكبير، وستحدث للشخصية تطورات كبيرة وستكون لها لزمات وإفيهات متميزة».

وأكد أن مشاركته فى مسلسل «الكبير أوى» وتقديمه شخصية «نفادى» تعد نقلة فى مشواره الفنى، لأنها تركت بصمة لدى الجمهور، موجهًا الشكر للفنان أحمد مكى والمخرج أحمد الجندى لمنحه المساحة لتقديم أفضل ما عنده؛ ما ساعده على ظهور الشخصية فى أفضل صورة.

وتابع: «أنا محظوظ بالعمل مع هذا الكاست، لأن أى ممثل كوميديا يتمنى العمل مع مكى والجندى، لأن هناك كيميا يبن الفريق كله، ومن لم يجمعه العمل بأحمد الجندى حظه وحش».

ولفت إلى أن كواليس مسلسل «الكبير أوى» دائمًا ما تكون ممتعة ومرحة، ما يجعل الأجواء مختلفة عن أى مسلسل أو عمل فنى آخر، مختتمًا: «إن شاء الله ربنا يكلل تعبنا بالنجاح، ونقدر نرسم البسمة على وجوه الناس فى رمضان».

سما إبراهيم: مساحة أكبر لـ«الكبيرة فحت» فى الموسم الجديد

أعربت الفنانة سما إبراهيم عن سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد مكى فى الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى»، وذلك للعام الثانى على التوالى. وقالت: «مكى فنان من الصعب تكراره، فهو ممثل واعٍ وملتزم وله بصمة مختلفة، كما أنه إنسان متواضع جدًا ولديه ثقافة فنية عالية ويضيف لكل من يعمل معه، وتشرفت بالتعاون معه لأول مرة فى العام الماضى فى الجزء السادس». وكشفت عن أن شخصية «الكبيرة فحت»، التى تقدمها فى أحداث المسلسل، ستشهد تطورات كبيرة فى الجزء الجديد، وستظهر فى مساحة أكبر، وسيكون لها العديد من الصولات والجولات مع «الكبير». وأضافت: «وراء كل عمل مهم وناجح مخرج كبير يتحكم فى جميع الأمور، وفى مسلسل (الكبير أوى) هناك المخرج أحمد الجندى، وهو واحد من أهم مخرجى مصر والعالم العربى، وهناك روح خاصة تجمعه بكل فريق العمل وأبطاله، وهو من رشحنى لهذا الدور». وذكرت أن أكثر ما جذبها فى مسلسل «الكبير أوى» طبيعته الكوميدية الاجتماعية، وما يحمله بين طياته من رسائل مهمة للجمهور، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على انتقاء الأدوار التى تترك بصمة لدى الجمهور وتؤثر فى مسار العمل بشكل كبير.