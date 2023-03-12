الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الطريقة الجازولية: نقف خلف الدولة والرئيس بكل قوة ولا نخاف إلا الله

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية، خلال مشاركته في احتفالية "شكرا مصر" التي نظمتها الطريقة الميرغنية الختمية والجالية السودانية في مصر إن الطريقة الجازولية تقف خلف الدولة والرئيس السيسي بكل ما أوتيت من قوة ولا نخاف إلا الله، وهذا من أجل استقرار الدولة المصرية وسلامتها وأمنها، خاصة في تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن.

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أضاف الجازولي، في تصريحات له علي هامش مشاركته في الفعاليات: أن الهدف من مشاركته في احتفالية "شكرا مصر" هو التأكيد علي الدور الهام الذي لعبته الدولة المصرية بقيادة رئيسها البطل المفدي السيسي، والذي تصدي لتنظيم الاخوان الارهابي والتنظيمات المتطرفة الأخري التي حاولت إسقاط الدولة المصرية مراراً وتكراراً.

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في السياق، وجه المشاركون في  إحتفالية "شكرا مصر" التي نظمت تحت رعاية الطريقة الميرغنية الختمية والجالية السودانية بالقاهرة ، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدوره الهام والمحوري في التصدي لقوي التطرف والارهاب، فضلا عن مد يد العون للدولة السودانية قيادة وشعبا، الأمر الذي كشف عن معدن هذا الرجل الذي تحمل المسئولية في أصعب الاوقات فلم يترك الاشقاء بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تضرب العالم فكان كما يقولون رجل المرحلة الصعبة، فهو بطل قومي تصدي لآكبر التنظيمات الارهابية واخطرها في المنطقة.

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وقال الشيخ عبدالله المحجوب شيخ الطريقة الميرغنية الختمية ورئيس إدارة مهرجان "شكرا مصر"، إن إحتفالية شكرا مصر تهدف بالاساس لتوجيه الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ضحي بحياته من أجل الشعب المصري وشعوب المنطقة فلا ننسي قوي الارهاب الغاشمة التي كانت تخطط للقضاء علي المنطقة بأكملها، ولكن الله ارسل الينا هذا الرجل ليكون حجر عثرة تنكسر عليه قوي التطرف والارهاب.

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في السياق، قال الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، إن "إحتفالية شكرا مصر"، تهدف للتأكيد علي الدور الهام والمحوري للدولة المصرية، والعلاقات القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، فضلا عن توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره الهام في تقوية العلاقات بين مصر والسودان وخلق تعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

من جانبه، قال الصادق عمر سفير السودان بمصر، إن احتفالية شكرا مصر التي نظمتها الطريقة الميرغنية الصوفية والجالية السودانية بالقاهرة تهدف لرد الجميل للدولة المصرية قيادة وشعبا، فما تفعله مصر بزعامة الرئيس السيسي تجعلنا نتيقن أنه لا فرق بين سوداني ومصري في هذه البلد فلذلك كل التحية والشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي حمت مصر والمنطقة من اخطار كثيرة.

شيخ الطريقة الجازولية نقف خلف الرئيس السيسي دائما

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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