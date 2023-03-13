الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيف استعدت مؤسسات التحالف الوطنى لأكبر مبادرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر؟

كتف في كتف
كتف في كتف

بدأت جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي استعدادتها منذ شهور، لإطلاق مبادرة كتف في كتف، التي تعد أكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، والتي تسعى لخلق نوع من التكافل المجتمعي للفقراء والمحتاجين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

وعلى الفور شاركت مؤسسة حياة كريمة في هذه المبادرة العظيمة التي بدأت أول رحلات توزيع الكراتين الرمضانية في محافظة شكال سيناء، نظرًا لكونها أحد المحافظات الحدودية البعيدة عن الخدمات المقدمة من الجمعيات الأهلية والخيرية في مصر.

وبعدها بدأت التوزيع في المحافظات الأكثر احتياجًا، أو التي بها قاعدة بيانات كبيرة من الأهالي والأسر المستحقة للدعم، والتي تنقسم لعدد من الفئات، وهم كبار السن، والمرأة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والشباب العاطل عن العمل.

توافد الآلاف من الشباب على التطوع في هذا الاحتفال العظيم، الذي سيكون في استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة القادم 17 مارس، على أن يكون احتفالًا كبيرًا، سيشارك فيه عدد كبير من الشباب المصري المتطوع لخدمة أهالينا في القرى النائية بتعبأة الكراتين التي تنظمها مبادرة كتف في كتف.

لازال إصدار التصاريح الخاصة بحضور الشباب جاريًا حتى الآن، نظرًا لكثرة عدد الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة في الإحتفال، وقد انطلقت فاعليات مبادرة كتف في كتف في 16 محافظة بالتوازي وهم ( القاهرة – الجيزة –القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية –كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية – الاسماعيلية –الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان)، وتستمر خلال شهر رمضان.

 تشمل الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.

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