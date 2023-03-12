غدًا.. قطع المياه 15 ساعة عن مناطق بشربين

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية أنه سيتم قطع المياه غدًا من الثامنة صباحَا حتى الساعة 11 ليلاَ من ذات اليوم عن مدينة شربين بالكامل وعدد من قري مركز طلخا وعدد من قري مركز بلقاس لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمأخذ المياه الاحتياطي بمرفق مياه شربين.

كما جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بالمأخذ الاحتياطي بمرفق مياة شربين، وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى مدينة شربين بالكامل وقري ديسط وكتامة والطويلة والحاج خليل بمركز طلخا وقري بسنديلة والجزاير والزهراء بمركز بلقاس.

ووجه دكتور مختار لرحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا والمحاسب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة، خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية المشار إليها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما شهد محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب، اليوم الأحد، قرعة الفائزين بالحج لعام 2022 /2023، والتي نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمود زهير مفتش الداخلية بمديرية أمن الدقهلية واللواء سامح توفيق، نائب مدير الأمن واللواء إسماعيل شراكي، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، والعقيد ياسر الجداوي، ممثل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية والمقدم علاء شعبان، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الدقهلية والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.