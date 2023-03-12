«بتاعنا وشبهنا».. عارفة عبد الرسول تكشف أسباب نجاح مسلسل بالطو

أعربت الفنانة عارفة عبد الرسول عن سعادتها بنجاح مسلسل “بالطو” الذي عرض خلال الفترة الماضية على منصة واتش إت.

وشاركت عارفة، منشور لها على فيسبوك قالت فيه:“كلمتين محشورين فى زورى حاقولهم ورزقى على الله.. ليه مسلسل بالطو نجح النجاح المدوى ده...لانه شبهنا بتاعنا...مافيش حد ماشافش حته منه او حد شبهه فى طرشوخ الليف تقول لنفسك فجأة..اه والله كان بيحصل كده.. إحنا كممثلين ماكناش إحنا.. بس كنا إحنا.. وفى كلمه قالهالى المخرج عمر المهندس على جنب كده.. لما كان بيعمل الكاستينج للمسلسل داخ عشان يلاقى بنت شبهنا من طبقة متوسطة ومن مدينه فى الريف تبقى دكتورة فى وحده صحية فى أرياف برضه”.

أضافت: “كل البنات لاعبه فى شكلها وتاتو وشفايف وحواجب....كلهم دكتور تجميل واحد عامل قالب واحد....وقع الاختيار على مريم الجندى...مش عشان هى بنت محمود الجندى ولا اخت احمد الجندى...ولا عشان هى ممثله كويسه...رغم انها ممثله ممتازه..ولاعشان كانت فى ورشه استاذنا خالد جلال ولفت لفه حلوه ع المسرح..اتكحرتت يعنى.. كل ده مكانش سبب لترشيحها للدور...السبب كان شكلها العادى.. بنتنا.. مننا...صرخه مكتومه من قلبى للبنات.. ارجوكم.. حبى شكلك اللى ربنا وهبه لك.. مناخيرك كبيره شويه وماله دى ميزه.. سنانك معووجه مايضرش دى ميزه.. ارجوكم.. كونوا عاديين”.

"بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وحلّ عصام عمر بطل مسلسل "بالطو" ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي مع نجوم العمل فى برنامج "معكم"، وقال عصام خلال الحلقة إنه كان لا يشعر أنه سيكون بطل المسلسل:"كنت حاسس إن ممثل تاني هيكون أحسن مني أو أي مسلسل مشهور علشان تجربة عمر تنجح".

وتابع "كنت أعيش في الإسكندرية وعندما تخرجت من الجامعة استقررت في القاهرة، وكونت خلال السنوات الماضية خبراتي مع الحياة، ووأي حد لازم يحقق حاجة لازم يتعب، ورفضت أعمل إعلانات علشان النظرة وحشه".