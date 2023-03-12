الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رسالة من شيكو لصناع «بالطو» بعد نجاح المسلسل

شيكو
شيكو

وجه الفنان شيكو رسالة شكر وتهنئة لصناع مسلسل “بالطو” بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية، وعرض على منصة واتش إت الالكترونية.

وشارك “شيكو” منشورا له عبر فيسبوك، مصحوبًا بتعليق قال فيه: “لِسّه مخلّص آخر حلقة من بالطو.. براڤو بجد، حلو أوي ممتع وسهل ولذيذ ومش متكرر كدة براڤو عمر المهندس أوي أوي”.

براڤو عصام عمر وبراڤو كل الممثلين الجامدين كلهم واحد واحد وعلى رأسهم أستاذ محمد محمود وأستاذة عارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وأستاذ محمود البزاوي ومريم الجندي ودنيا سامي".

أضاف: “مش عايز أبقي نسيت حد بس كلهم جامدين فعلاً من أكبر لأصغر الأدوار، الموسيقي التصويرية خطيرة، السيناريو والحوار سهل وخطير والضحك بسيط بدون أي فذلكة، تسلم إيديكم مستنيين الجزء التاني.. مبروك”.

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد الذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفية، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وحل عصام عمر بطل مسلسل "بالطو" ضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي، مع نجوم العمل فى برنامج "معكم"، وقال عصام خلال الحلقة، إنه كان لا يشعر أنه سيكون بطل المسلسل، مردفا: "كنت حاسس إن ممثل تاني هيكون أحسن مني أو أي مسلسل مشهور علشان تجربة عمر تنجح".

وتابع: "كنت أعيش في الإسكندرية، وعندما تخرجت في الجامعة استقررت في القاهرة، وكونت خلال السنوات الماضية خبراتي مع الحياة، وأي حد لازم يحقق حاجة لازم يتعب، ورفضت أعمل إعلانات علشان النظرة وحشة".

أحد المراكز الطبية إطار كوميدي برنامج معكم بطل الموسيقى التصويرية المراكز المراكز الطبية الفترة الماضي خلال السنوات الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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