الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 3 سنوات لصاحب مصنع بلاستيك يتاجر في الأسلحة النارية بالقليوبية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمالك ومدير مصنع بلاستيك وعامل، لاتهامهما بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويسز

- تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر إحالة في القضية رقم 17154 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3080 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن ص ع"، 20 سنة، مبلط، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، و"مدحت ف ع"، 42 سنة، مدير مصنع بلاستيك، ومقيم 6 أكتوبر، و"مصطفى ع ح"، 34 سنة عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، أتجروا بغير ترخيص فى أسلحة نارية مششخنة (بندقيتين آليتين)، كما أتجروا بذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

- نتائج تحريات المباحث


وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى 50 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بالاتجار فيها وبتطوير مناقشته أقر له بحيازته بندقية آلية وذخائر من ذات النوع بمنطقة العكرشة التابعة لمركز الخانكة، وبالتنسيق مع وحدة مباحث الخانكة انتقل إلى حيث أرشده المتهم داخل إحدى المصانع فعثر على بندقية آلية و249 طلقة من ذات العيار و6 خزائن للبندقية الآلية بباطن الأرض.

وبمواجهتهما أقروا بحيازة تلك الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها، وأمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بحبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق فى حق المتهمين.

الأسلحة النارية المشدد 3 سنوات تجارة الأسلحة شرطة شبين القناطر شبين القناطر محكمة جنايات بنها مدير مصنع بلاستيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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