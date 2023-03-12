الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسم مستقبله.. الزمالك ينهى الجدل بشأن استمرار فيريرا

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة القلعة البيضاء قررت عدم مناقشة مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق بشكل مؤقت حاليًا، وجاء قرار إدارة الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق بعد الفوز على الترجي وعودة الأمل للتأهل القاري.

وعلمت "الدستور"، أن إدارة الزمالك لم تغلق الباب على رحيل فيريرا بشكل نهائي من الأساس، ولكن مازال مصيره مرتبطا بالتأهل القاري.

- قائمة الزمالك لمباراة إنبي 


وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- محمد طارق- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- سيد عبد الله "نيمار"- سيف جعفر- أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي- أحمد بلحاج- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينيولا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لاستمرار الصحوة بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولاستمرار الحالة المعنوية الجيدة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقررة الجمعة المقبل.

ويحتل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

وتنقل مباراة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ونظيره إنبي، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

فيريرا جوسفالدو فيريرا إدارة الزمالك الزمالك انبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

19 مارس.. الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد

حسم مستقبله.. الزمالك ينهى الجدل بشأن استمرار فيريرا

مايا مرسى: توفير سوق عمل جاذبة للمرأة ضرورة.. ونتطلع لقانون يهتم بتكافؤ الفرص

غدًا.. الحكم على متهم فى قضية «خلية الزيتون»

ضبط 10.5 طن مخلل فاسدة في حملة تفتيشية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟