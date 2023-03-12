حسم مستقبله.. الزمالك ينهى الجدل بشأن استمرار فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة القلعة البيضاء قررت عدم مناقشة مصير البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق بشكل مؤقت حاليًا، وجاء قرار إدارة الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق بعد الفوز على الترجي وعودة الأمل للتأهل القاري.

وعلمت "الدستور"، أن إدارة الزمالك لم تغلق الباب على رحيل فيريرا بشكل نهائي من الأساس، ولكن مازال مصيره مرتبطا بالتأهل القاري.

- قائمة الزمالك لمباراة إنبي



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- محمد طارق- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- سيد عبد الله "نيمار"- سيف جعفر- أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي- أحمد بلحاج- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينيولا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لاستمرار الصحوة بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولاستمرار الحالة المعنوية الجيدة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقررة الجمعة المقبل.

ويحتل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

وتنقل مباراة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ونظيره إنبي، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.