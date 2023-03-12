تجهيز 300 مسجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان ببورسعيد

تواصل غرفة العمليات المركزية بمديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، على تجهيز جميع المساجد المتواجدة بالمحافظة والتي يبلغ عددها أكثر من 300 مسجدًا، وذلك لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح بواسطة أئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان المعظم.

ويجري التعاون بين مديرية الأوقاف وأجهزة الأحياء التنفيذية، وذلك من أجل تنفيذ خطة تطهير كافة المساجد ودورات المياة بأفضل المواد، وذلك لضمان خلوها من الفيروسات، حتي تكون آمنة لاستقبال المصلين، في الوقت التي تقوم فيه المديرية بأعمال الصيانة والفرش للمساجد.

كما تشهد مدينة بورفؤاد أعمال تطهير وتعقيم مكبرة للمساجد في حملة مكبرة ، يتم خلالها رش كافة المساجد ضد الفيروسات والميكروبات والحشرات الطائرة، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الشهر الكريم.

- مساجد بورسعيد سوف تشهد إقامة الشعائر بها خلال رمضان من اعتكاف وتراويح وتهجد

وأكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن مساجد بورسعيد سوف تشهد إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى، وأكد أن مديرية أوقاف بورسعيد سوف تبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته خلال الشهر الكريم، قائلا: سنعمل بأقصى ما نملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن جميع الأئمة والخطباء والمشرفين من الرجال والسيدات جاهزين لشهر رمضان المعظم، وسوف يعمل الخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وبما يتم تحديده من قبل الوزارة من إجراءات وبما يضمن إقامة الشعائر الإسلامية بشكل آمن لكل الصائمين.