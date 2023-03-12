الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل رمضان.. محافظ أسوان يتفقد قافلة السلع الغذائية استعدادًا لتوزيع 3000 كرتونة

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قافلة السلع والمواد الغذائية بإجمالى 3 آلاف كرتونة، والتى تقوم بتوفيرها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتحت مظلة مبادرة "الناس لبعضهم"، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب أسامة حسين مدير عام الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة. 

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وخلال جولته التفقدية للقافلة أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الجمعية بزيادة أعداد السلع من السكر والأرز داخل كرتونة المواد الغذائية، والتى تضم فى محتوياتها: الزيت، والمسلى، والدقيق، والمكرونة، والصلصة، والملح، والبلح، والعصير، على أن يتم توزيعها على المستحقين من الأسر المتعففة والأكثر احتياجاً. 

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وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، ومن بينها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، بقيادة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتى لا يقتصر دورها فقط في هذا المجال، ولكن يمتد للعديد من المجالات الأخرى، خاصة جهودها المتميزة لإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل التي تضررت من السيول، وتنظيم القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات بالتعاون مع مديرية الصحة، وكذا تنظيم قوافل التوعية الصحية والبرامج الثقافية للأطفال والأسرة ليجسدوا بذلك ملحمة نموذجية مشرفة من التكامل والتكاتف بين الجهود الحكومية والمجتمعية. 

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أسوان قافلة السلع الغذائية محافظ أسوان مبادرة الناس لبعضهم 3 ألاف كرتونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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