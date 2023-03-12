الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ مطروح يفتتح معرض «أهلًا رمضان»

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

افتتح اللواء أ.ح خالد شعيب، محافظ مطروح، معرض «أهلًا رمضان» في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ ومدير مديرية التموين بمطروح أقسام المعرض، وتضم أقسامًا للخضار والفاكهة واللحوم والسلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الرمضانية نتيجة التنسيق المستمر مع الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث إن تلك المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى ٢٠% عن أسعار السوق، وتغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

استقبال شهر رمضان الكريم استقبال شهر رمضان أفتتاح معرض أهلا رمضان استقبال احتياجات المواطنين احتياجات المواطن المواد الغذائية المواد الغذائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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