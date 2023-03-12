توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين المصري والإماراتي للخماسي الحديث

أقيم اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين المصري والإماراتي للخماسي الحديث بحضور الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والسيد ناصر سلطان المعمري نائب رئيس مجلس الإدارة الاتحاد الإماراتي.

وتبادل الاتحادان المصري و الإماراتي الدروع على هامش توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتأسيس شراكة استراتيجية تساعد على تطوير و تنمية رياضة الخماسي الحديث ، و تبادل الرؤى و إقامة المعسكرات التدريبية المتبادلة من أجل تطوير ورفع مستوى اللاعبين و المدربين.

وفي بداية كلمتها وجهت الدكتورة هدى المطروشي الشكر للاتحاد المصري للخماسي الحديث، و للجامعة الأمريكية على استضافتها لمراسم التوقيع للمذكرة، مؤكدة أن مذكرة التفاهم هدفها وجود تعاون مباشر وبناء من أجل تأسيس قاعدة ممارسين كبيرة للعبة الخماسي الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت : نتمنى تبادل الخبرات خاصة أن مصر تمتلك مدربين أبطال على أعلى مستوى.

فيما قال المهندس شريف العريان : شرف كبير لنا التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة سعادتنا كبيرة بوجود سيدة في منصب رئيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث ستكون بداية تعاون مثمر و استفادة للطرفين خاصة أن الإمارات تمتلك ملاعب رائعة و مصر تملك مدربين مميزين.

وواصل " نتمنى وجود بطولة عربية في الإمارات قريبا ، خاصةً أن عدة دول عربية بدأت مؤخرا الاهتمام برياضة الخماسي".

واختتم : مصر و الإمارات بلد واحد ودائما هناك تعاون مشترك بينهما في جميع المجالات.