خبير: وجود مصر ببورصة برلين أمر إيجابى لتنشيط السياحة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن بورصة برلين السياحية الدورة الحالية شاركت فيها 180 دولة مقارنة بنسخة عام 2019، مشيرًا إلى أن الدولة التي تغيبت عن البورصة هذا العام هى فرنسا.

وأضاف فاروق، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عدد زوار معرض بورصة برلين السياحية بلغ 113 ألف زائر، موضحًا أن وجود مصر داخل هذه البورصة أمر إيجابي للسياحة المصرية من أجل تنشيطها مرة أخرى.

المشاركة المصرية في بورصة برلين السياحية

وتابع الخبير السياحي أن سوق ألمانيا هى أكبر سوق مصدرة للسياحة في العالم، مشيرًا إلى أن الجناح المصري داخل هذا المعرض جاء هذا العام بشكل مختلف وحديث ويحمل الحضارة المصرية القديمة بداخله، منوهًا بأن مصر حصدت المركز الثاني كأفضل جناح إفريقي داخل المعرض.