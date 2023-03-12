الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحد خدام «أبو العباس»: تطوير ساحة المساجد تأخر وننتظر وجهته الحضارية الجديدة

ساحة المساجد
ساحة المساجد

مقصد سياحي هام يشهد إقبال المئات من المواطنين يوميا للتمتع بالطاقة الروحانية والدينية بداخل حي المساجد بمنطقة المرسي أبو العباس، إلا أن  الواقع بالنسبة لتلك الساحة الروحانية ليس على ما هو مفترض أن يكون، فبدلا من أن تأتي لتستمد طاقتك الروحانية وتلقي السلام والتحية في مكان رسمته مخيلتك تجد عكس ذلك تماما.

يقول رمضان أحد "خدام" ساحة الأضرحة، لـ "الدستور"، إن المحال التجارية وانتشار الباعة الجائلين بدلت حال ساحة المساجد من ساحة روحانية من المفترض أن يكون لها طراز سياحي، إلى ساحة زينتها أكوام القمامة.

وتابع، أنه على الرغم من حملات الإزالة والنظافة المتكررة إلا أن الوضع في الأساس غير منظم ولا يوجد اهتمام متواصل، "نحن نعاني من قلة أعداد عمال النضافة خاصة في الموالد والمواسم".

فمع زيارتك لا بد أن تصطدم بالواقع الذي تبدلت ساحاته المزروعة بتناثر أكوام القمامة هنا وهناك، وليتلاشى الهدوء الروحاني ليطمس بأصوات الباعة الجائلين وهم يتسابقون في تعالي أصواتهم، والساحة المنظمة ازدحمت بعربات متنقلة لبيع الحلوى والبخور والإكسسوارات وغيرها من البضائع.

وأشار إلى أن خطة التطوير التي من المفترض بدء تنفيذها، ستحدث نقلة نوعية في ساحة المساجد وستجد تنوعا في فئات مريدي تلك الساحة الروحانية لتكون مقصد سياحي ديني كما يجب أن يكون.


بتكلفة مقترحة نحو 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، سيشهد حي المساجد بمنطقة أبو العباس تطويرا يليق بقيمته التاريخية الهامة، لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

وذكر أن تلك الساحة الروحانية تشتهر باستقبال وإقامة الموالد والاحتفالات الدينية، ليأتي مريدي أولياء الله الصالحين ويفترشون الساحة الخارحية بخيامهم القماشية لبضعة أيام وحين الانتهاء تجد مشهدا لا يليق بروحانية الساحة الدينية من تراكم أكوام القمامة والمخلفات التي تركوها ورحلوا.

ساحة المساجد
ساحة المساجد
ساحة المساجد
ساحة المساجد
تطوير ساحة المساجد ساحة المساجد الإسكندرية المرسي ابي العباس تطوير المرسي ابي العباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

مشادة مع أسرة الضحية.. كواليس جلسة حكم إعدام قاتل «محامي كرداسة»

تحذيرات من الانهيار في بريطانيا بسبب «قانون الهجرة».. وانتقادات دولية لحكومتها

محافظ الإسكندرية يطلق شارة البدء لتطوير شارع النبى دانيال بـ103 ملايين جنيه

تأجيل محاكمة 22 متهماً فى «الهيكل الإدارى للإخوان»

مستفيدون من مبادرة الكشف عن التقزم يتحدثون لـ«الدستور»

تعليم الإسكندرية تتابع مبادرة «سعادتي في نشاطي» بمدارس بشاير الخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟