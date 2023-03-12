«محدش بينام».. التحالف الوطني: العمل جاري على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «كتف في كتف»

قال هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف أطلق العديد من المبادرات الداعمة للأسر الأولى بالرعاية، وأخرها مبادرة "كتف في كتف" والتي تستهدف جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن جاري توزيع ٤ مليون كرتونة مواد غذائية علي المواطنين قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العاملين والمتطوعين داخل التحالف الوطني يعملون على قدم وساق على مدار الساعة، معلقا: "محدش بينام".

توزيع 4 ملايين كرتونة سيستفيد منها 20 مليون مواطن

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل يتم بشكل مستمر من أجل إنجاز توزيع ٤ ملايين كرتونة مواد غذائية على المواطنين قبل بدية شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه الكراتين سيستفيد منها 20 مليون مواطن.

وتنطلق مبادرة "كتف في كتف" يوم الجمعة المقبل الموافق 17 مارس، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تضامنية للعمل الخيري في استاد القاهرة، ويشارك فيها جميع فئات الشعب المصري، وتضم أعدادًا كبيرة من المتطوعين، لتقديم الدعم ونقل صورة عن تضامن وترابط كل أطياف المجتمع المصري.