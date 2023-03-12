الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف الدولية| الاحتفاء بالمرأة.. وممر الهرم يكشف علاقة القاهرة بالهند

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على أهمية المرأة في التاريخ المصري، حيث تولت مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم وحظيت باهتمام واسع وتقدير، والاحتفال العالمي بيوم المرأة من خلال المنتدى الدولي للمرأة في نسخته الثالثة، بالإضافة إلى اكتشاف الممر الغامض في الهرم الأكبر ويحمل العديد من الأسرار، وأهميته الأثرية التي تذهل العالم وهو ما يثبت أهمية الحضارة المصرية وكيف كانت عظيمة، باعتبار أن هرم خوفو من إحدى عجائب الدنيا السبع. 

ماذا يحمل ممر فراغ الهرم الأكبر؟

قال موقع “ليست 23” الأمريكي، إن اكتشاف الممر الغامض في الهرم الأكبر بالجيزة يحمل العديد من الأسرار بين طياته وله أهميته الأثرية التي تذهل العالم، وهو ما يثبت أهمية الحضارة المصرية وكيف كانت عظيمة، وذلك باعتبار أن هرم خوفو من إحدى عجائب الدنيا السبع.. أقرأ المزيد 

 

الهرم الأكبر يكشف عن تبادل ثقافي بين مصر والهند 

سلطت صحيفة "لوكستا" الهندية، الضوء على اكتشاف الممر الغامض في الهرم الأكبر خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الاكتشاف الأثري العظيم والذي أظهر عظمة وإبداع الحضارة الفرعونية، يكشف عن تبادلات الثقافة بين مصر والهند في عصور التاريخ الأولى. . أقرأ المزيد

 

العالم يحتفل بشهر المرأة من أرض الفراعنة 

أكدت صحيفة "آراب نيوز" السعودية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه كانت للمرأة أهمية كبيرة في التاريخ المصري، فقد تولت مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم وحظيت باهتمام واسع وتقدير، ويفخر التاريخ المصري بالمرأة حيث يعتبر منهن من غيرن التاريخ، كما يظهر التاريخ المصري نساء دافعن عن حقوق المرأة وأثبتن وجودهن في مهن وأعمال كانت مخصصة للرجال فقط منذ العصور التي نشأن وتربين خلالها.. أقرأ المزيد  

 

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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