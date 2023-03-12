الإعدام لقاتل والده بالسم فى الصف: «كنت عاوز أخلّص على العيلة كلها»

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقًا لشاب قتل والده بالسم والشروع في قتل زوجة أبيه وشقيقته، بعدما وضع لهم السُم في المحشي بمنطقة الصف في الجيزة.

اعترف المتهم، أمام جهات التحقيق، أن الحياة اسودت في وجهه بوفاة أمه، وفوجئ بزواج أبيه من شابة في عمر أولاده.

وأضاف المتهم: زوجة أبي كانت تحرضه عليّ، وأقنعته برفض زواجي من ابنة ابن عمي، وكنت أترك البيت وأمشي بسبب كثرة المشاكل، واهتديت لفكرة التخلص من كل أفراد الأسرة بوضع السم لهم في الطعام.