الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بوضع خطة ثابتة للتفتيش على مواقع العمل بنطاق المحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعًا مع العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بحضور باسم الشريف، مدير عام الإدارة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية. 

وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تستهدف تفعيل عمل إدارة التفتيش والمتابعة وممارسة دورها الفعّال في الرقابة والتفتيش على كل مواقع العمل التنفيذي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأكد "مختار" ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابتة ومفاجئة للمرور والتفتيش على كل مواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكل منافذ تقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب "مختار" بضرورة تنفيذ خطط العمل المطلوبة وذلك بتقسيم العاملين بالإدارة لمجموعات لتغطية كل مواقع العمل بصفة دورية لتحقيق المستهدف حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار "مختار" إلى أن جزء كبير من جهود ونتائج وتقارير عمل إدارة التفتيش والمتابعة هو التقييم للعاملين والقيادات التنفيذية بكل مواقع العمل التنفيذي على مستوى المحافظة، موضحًا ضرورة الشفافية والعدالة الكاملة في هذا التقييم وفقًا لأسس وقواعد العمل ووفقًا للقانون. 

وقال "مختار" يجب التركيز على كل ملفات العمل التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين وكذا الملفات التي تؤكد عليها الاجهزة المركزية بالدولة وفي مقدمتها التصالح والتقنين ومخالفات البناء والنظافة وتحسين الصورة البصرية.

وشدد "مختار"علي ضرورة اتباع التدرج في معاقبة المقصرين من العاملين في أي قطاع من القطاعات بداية من التوجية ثم المحاسبة ثم النقل ثم العزل من الوظيفة.

وأكد "مختار" أننا جميعا كمحافظة ومن خلال إدارة التفتيش والمتابعة وكذا مديريات الخدمات والوحدات محلية نعمل بروح الفريق الواحد لنحقق إرضاء المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء وفي إطار سعي الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

جانب من الاجتماع

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Screenshot_20230312-131221
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع التفتيش

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