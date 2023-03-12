الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح برنامج تدريبي لإعداد القادة بمختلف القطاعات بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي،
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تطوير المهارات القيادية والإشرافية  في مختلف جهات الجامعة لجميع التخصصات والوقوف على أحدث المستجدات ومعرفة الأساليب والوسائل الفعالة التى تساعدهم على أدائهم بشكل مؤثر وفعّال، وذلك لإدارة الأزمات والتغلب على أصعب المشكلات.

جاء ذلك عقب افتتاح برنامج تدريبي في مجال إعداد القادة للعاملين بمختلف إدارات الجامعة والذي يمتد في الفترة من 12 حتى 15 مارس الجاري، بحضور مصطفى حسن، أمين عام الجامعة المساعد، ومحمود يونس أحمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران، مدير عام ادارة وتنمية المواهب.

من جهته، أوضح  مصطفى حسن أمين، الجامعة المساعد أن برنامج إعداد القادة يهدف إلى مساعدة المشاركين في تطبيق الأساليب الحديثة الجماعية المؤثرة  لمنظمات العمل، وتعزيز الإمكانات القيادية لكل  أعضاء الفريق فضلاً عن التعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الرئيسية وإدراك السياق المناسب للاستخدام و تحديد الخصائص المحورية الواجب توافرها فى الوظائف القيادية و الإشرافية.

كما أضاف محمود يونس أن البرنامج التدريبي يأتي بمشاركة 30 متدرباً من جميع مختلف الجهات بالجامعة، ويناقش على مدى 4 أيام العديد من المحاضرات المهمة منها، المتابعة وتقييم الأداء وطبيعة السلوك الإنساني، الوظائف القيادية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مداخل التغيير والتطوير التنظيمى و القيادة التحويلية كمدخل لقيادة التغير، دور المدير في ظل المتغيرات الحديثة، التفكير الابتكاري في حل المشكلات واتخاذ القرار.

وأوضح خالد عمران ان الدورة التدريبية يحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتور احمد سيد سباعى كلية التجارة، الدكتور محمد مصطفى حمد كلية التربية، الدكتور المعتز بالله البرنس كلية التجارة.

الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة
الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة
IMG-20230312-WA0039
IMG-20230312-WA0039
IMG-20230312-WA0040
IMG-20230312-WA0040
أحكام قانون الخدمة المدنية الإدارة المركزية للموارد البشرية التفكير الابتكاري الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية مختلف القطاعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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