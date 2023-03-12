الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ترشيد المياه» في طابور الصباح بمدارس قرية جنزور بالمنوفية

ترشيد المياه بطابور
ترشيد المياه بطابور مدارس قرى المنوفيه

شهد طابور الصباح بالعديد من مدارس قرية جنزور بإدارة بركة السبع التعليمية، استمرار فعاليات اليوم الثالث للأسبوع المائي تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الفعاليات تستهدف كل الفئات داخل القرية، حيث تشارك مديرية التربية والتعليم من خلال المدارس بفقرات عن مياه الشرب متمثلة في ندوات بطابور الصباح وورش سباكة خفيفة لطلاب المرحلة الإعدادية وورش رسم وتلوين.

وذكر، أنه تم تنفيذ طابور الصباح من داخل مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بجنزور والمدرسة التجارية المشتركة وتوزيع مطبوعات علي الطلبة وتنفيذ مسرح عرائس وورش تلوين ولعبة السلم والثعبان وورش حكى.

وشارك وعاظ الأزهر الشريف بندوة دينية توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه من داخل المعهد الأزهرى بجنزور بالإضافة إلى تنفيذ ورش فنية لطلاب المرحلة التمهيدية ومسرح عرائس وتنفيذ استعراض المياه وورش سباكة خفيفة للطلاب ولصق منشورات داخل الوحدة المحلية.

جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه مارس 2023 لتنفيذ أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى ودوري كرة القدم بمشاركة مركز الشباب والكنيسة والثقافة والاتحاد العام للكشافة.

احتفالات اليوم العالمى احتفالات اليوم العالمي للمياه احتفالا استهلاك المياه استهلاك استخدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

فوكس نيوز: الأمريكيون منقسمون حول ترشح بايدن لانتخابات 2024

استمرار الإضراب فى «توتال إنرجيز» بفرنسا.. ومخاوف من تفاقم أزمة الوقود

مكتبة الإسكندرية تنظم يوم التراث القبطي الثامن

ضبط 153 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

 الإعدام شنقًا لـ3 متهمين بإطلاق النيران على جنازة بأسيوط

سيارات الأحوال المدنية تستخرج 15 ألف بطاقة رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمني السعودي-الإيراني.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات