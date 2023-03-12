«ترشيد المياه» في طابور الصباح بمدارس قرية جنزور بالمنوفية

شهد طابور الصباح بالعديد من مدارس قرية جنزور بإدارة بركة السبع التعليمية، استمرار فعاليات اليوم الثالث للأسبوع المائي تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الفعاليات تستهدف كل الفئات داخل القرية، حيث تشارك مديرية التربية والتعليم من خلال المدارس بفقرات عن مياه الشرب متمثلة في ندوات بطابور الصباح وورش سباكة خفيفة لطلاب المرحلة الإعدادية وورش رسم وتلوين.

وذكر، أنه تم تنفيذ طابور الصباح من داخل مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بجنزور والمدرسة التجارية المشتركة وتوزيع مطبوعات علي الطلبة وتنفيذ مسرح عرائس وورش تلوين ولعبة السلم والثعبان وورش حكى.

وشارك وعاظ الأزهر الشريف بندوة دينية توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه من داخل المعهد الأزهرى بجنزور بالإضافة إلى تنفيذ ورش فنية لطلاب المرحلة التمهيدية ومسرح عرائس وتنفيذ استعراض المياه وورش سباكة خفيفة للطلاب ولصق منشورات داخل الوحدة المحلية.

جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه مارس 2023 لتنفيذ أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى ودوري كرة القدم بمشاركة مركز الشباب والكنيسة والثقافة والاتحاد العام للكشافة.