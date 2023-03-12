الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكمدار السوق.. «سوق الكانتو» مسلسل أمير كرارة رمضان 2023

سوق الكانتو
سوق الكانتو

يترقب المشاهدين عرض مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة خلال السباق الرمضاني المقبل، والذي ينطلق خلال أيام عبر شاشة قناة dmc وزادت مؤخرا معدلات البحث على  مسلسل أمير كرارة رمضان 2023 .

«رمضان 2023».. «DMC» تنشر صورًا من مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023

 مسلسل أمير كرارة رمضان 2023 

ونقدم لقراء الدستور تقرير عن  مسلسل أمير كرارة رمضان 2023  حيث نجح مسلسل سوق الكانتو في الاستحواذ على اهتمام الجمهور منذ الإعلان الأول عنه حيث حقق البرومو الدعائي للعمل نسبة مشاهدة مرتفعة. 

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين ويواصل ابطاله تصوير الحلقات المتبقية منه أملا في الانتهاء من تصوير العمل بالكامل بحلول الأسبوع الأول من شهر رمضان. 

وانتهى المخرج حسين المنباوي من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصويره تسليمها للقنوات العارضة خلال أيام. 

وخلال هذا التقرير تستعرض الدستور كل ما يريد الجمهور عن مسلسل سوق الكانتو والذي ينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023. 

قصة وأحداث  مسلسل أمير كرارة رمضان 2023 بالتفصيل

مسلسل أمير كرارة رمضان 2023  هو سوق الكانتو تدور أحداث المسلسل تحديدًا في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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«رمضان 2023».. «DMC» تنشر صورًا من مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو

وأعلنت شبكة قنوات dmc عن عرضها لمسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة مع نخبة من النجوم، بشكل حصري بالتزامن مع عرضه على منصة  Watch it.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل سوق الكانتو مؤخرا البوسترات الرسمية للعمل، وغلب على أزياء العمل طابع منتصف القرن العشرين، وظهر أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب وهما يرتديان قبعة على رأسهما، بينما تظهر مي عزالدين بـ"برنيطة".

أبطال مسلسل سوق الكانتو 

و مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس و عدد آخر من الفنانين. 

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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