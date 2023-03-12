عامل يهتك عرض فتاة قاصر بالصف: «بتبقى لوحدها فى البيت»

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، اليوم الأحد، عاملًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة قاصر في منطقة الصف.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه يعرف الفتاة بحكم كونهما مقيمين ببلدة واحدة، وسبق وأن تقدم لها أربع مرات وقوبل طلبه بالرفض من والدها، وبينهما علاقة عاطفية انتهت بمعاشرة جنسية برضاها ودون إكراه.

وتابع: «كانت بتتصل بيا لما تبقى لوحدها في البيت»، وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج.