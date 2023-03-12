الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكيم ضيف إسعاد يونس فى «صاحبة السعادة» غدًا

حكيم برنامج صاحبة
حكيم برنامج صاحبة السعادة

يحل النجم حكيم ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC غدًا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. 

وتذاع الحلقة على جزءين يومي الإثنين والثلاثاء. 

حكيم برنامج صاحبة السعادة 

ويتحدث حكيم خلال الحلقة عن مشواره الفني منذ طفولته وكيف كانت علاقته بوالديه وخاصة والده الذي رفض فكرة غنائه في البداية وكان يرغب في أن يصبح طبيبا، كما يتحدث حكيم خلال الحلقة عن مشواره الفني وأبرز المحطات التي أثرت في هذا المشوار الفني وكيف وصل للعالمية وتعاونه مع العديد من الشعراء والملحنين وما جديده خلال الفترة المقبلة، وتتخلل الحلقة سهرة غنائية من أجمل أغنيات حكيم بمشاركة الفنانة إسعاد يونس.

حكيم برنامج صاحبة السعادة 
حكيم برنامج صاحبة السعادة 
حكيم برنامج صاحبة السعادة 
حكيم برنامج صاحبة السعادة 
حكيم برنامج صاحبة السعادة 
حكيم برنامج صاحبة السعادة 
حكيم المطرب حكيم صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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