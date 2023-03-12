الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أبو عمارة: مصدر المنهج السليم لفهم النص النبوي الشريف يؤخذ من الأئمة العظماء

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو عمارة

قال الدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، إن مصدر المنهج السليم لفهم النص النبوي الشريف يؤخذ من الأئمة العظماء وكتب شرح صحيح البخاري، وما ضل قوم إلا بسبب التشكيك في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانحرافهم عن اتباع السلف الصالح، إما بالغلو في الدين أو الانفلات عنه.


جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: (الحفاظ على السنة من الفكر المتطرف) لأئمة ليبيا في دورتهم التدريبية الثامنة عشر، التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة وتعليمهم كيفية مواجهة المتطرفين بالفكر السليم والعلم من منابعه الصحيحة.

وأضاف الدكتور أبو عمارة، أن الذي يدرس العلوم الشرعية دراسة صحيحة يعرف كيفية الرد على المتطرفين الجاهلين بأحكام الدين الذين يؤولون النص القرآني أو النبوي ويخرجون به عن سياقه الصحيح.

كما أشار إلى أهمية فهم اللغة العربية، ومراعاة المشترك اللفظي والمعنوي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

كما حذر الأئمة من الانسياق وراء أفكار المتطرفين، مؤكدا أهمية تمسكهم بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

في نهاية المحاضرة وجه الدكتور مصطفى أبو عمارة نصيحته لوعاظ ليبيا، بأن يتحملوا أمانة تبليغ العلم كما وصل إلينا من العلماء العدول دون تحريف أو نقصان؛ لينشروا العلم بين الناس؛ فهم سفراء بلادهم الذين ينتظرون منهم المعلومات الصحيحة لتصحيح الأفكار المتطرفة التي وصلت إلى بلادهم.

لدكتور مصطفى أبو عمارة كلية أصول الدين بالقاهرة خريجي الأزهر الافكار المتطرفة الحفاظ على السنة

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