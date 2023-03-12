نائبة التنسيقية آية مدني تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بمنظمة «أنوكا»

فازت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، بعضوية لجنة اللاعبين بمنظمة اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" ممثلة عن دول حوض النيل.

وتمثل منظمة اللجان الأولمبية الأفريقية 54 دولة إفريقية مقسمة إلى أجزاء وفقًا للموقع الجغرافي وتقع مصر في المنطقة الخامسة، التي تشمل 11 دولة وهي: "رواندا، اوغندا، بوروندي، تنزانيا، كينيا، السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، اريتريا، مصر، والصومال".

كانت آية مدني، قد انتخبت رئيسة للمنطقة الخامسة الممثلة لدول حوض النيل بعد فوزها على نظيرتها الأوغندية ليتيشيا ناموتيبي بتصويب 8 دول مقابل 2 لمنافستها، وبالتالي أصبحت عضو لجنة اللاعبين بمنظمة اللجان الأولمبية الأفريقية عن المنطقة الخامسة.