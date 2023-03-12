الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة» تعلن عودة مياه الشرب لمنطقة مساكن التوفيق عقب تطهير الشبكات

تطهير شبكات المياه
تطهير شبكات المياه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن وصول مياه الشرب لمنطقة مساكن التوفيق التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لمدينة التوفيق، والتي كانت تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لـ 6 عمارات، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، تلقينا بلاغا من أهالي مدينة التوفيق بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمدينة  برئاسة المهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وإشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتم اكتشاف وجود انسداد في خط المواسير المؤدي لمدينة التوفيق عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه للمواطنين مرة أخري.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، عن استمرار فعاليات الحملة القومية ترشيد استهلاك المياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه ، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه، مضيفا أن الهدف من ذلك توصيل رسالة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

اللواء عبد الحميد عصمت أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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