الكشف والعلاج المجاني لـ2361 مواطناً خلال القوافل الطبية بأسوان

رفعت الأجهزة المعنية في محافظة أسوان شعار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذي تابع ثمار نتائج جهود القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية داخل قريتي منيحة بمركز كوم أمبو، وأيضاً بمدينة أبو سمبل السياحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2361 مواطنا ومواطنة مجاناً.

ولفت إلى أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المرضى، ولاسيما الأكثر احتياجاً، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.