فيوتشر يواجه أسوان ويأمل فى المركز الثانى بجدول الدورى

يستضيف أسوان فريق فيوتشر في الثالثة عصر اليوم باستاد أسوان في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من سبعة انتصارات و4 تعادلات و9 هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وجمع سست نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز خارج أرضه على الداخلية وغزل المحلة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 وتخطي فرق غزل المحلة وسموحة وفاركو ومشاركة المصري في المركز السابع.

واختار أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق أسوان 26 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو حسام وخالد وليد وإسلام سليمان وأحمد بلية والحسينى سمير وأحمد دحروج ومحمد مصطفى ميدو مصطفى وإسلام جمال وإسلام صلاح ومحمد عطوة وأحمد كاستيلو وعلى فتحى وبلال السيد ورافائيل أياجوا وعماد فتحى ومصطفى عبد الرسول وأحمد خالد ومحمد ناجى جدو وحسام عرفات ومحمد المرسى ومحمد حمدى زكى ومحمود فهمى ومحمد حمدى ميسى وأحمد أشرف وديلسون كامونى وماليك إيفونا.

في المقابل يحتل فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المركز الثالث برصيد 39 نقطة من عشرة انتصارات وتسعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود والتعادل مع المقاولون والإسماعيلي ورغم انشغال الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية الا أنه يسعى للعودة للانتصارات في الدوري والوصول للنقطة 42 والصعود للمركز الثاني في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي غدا.

علي ماهر أكد للاعبيه أن فريق أسوان لايستهان به في ملعبه وسط جماهيره وطالبهم ببذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاث.

يدير المباراة سيد شعبان ويساعده سمير جمال وهاني عبد الفتاح ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.