أستاذ علاقات دولية: يوجد حالات معينة لن يطبق عليها قانون التقاعد بفرنسا

قال بيير لوي ريمون، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس لديه أي نية للتراجع عن قانون رفع سن التقاعد، مؤكدًا أنه لم يخف الأمر عن الشعب فسبق وطرحه خلال الخطة الإصلاحية له أثناء ترشحه للرئاسة الفرنسية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مجموعة من التعويضات اقترحها مجلس الشيوخ على القانون ومنها أن من بدأ العمل في سن مبكر يتقاعد في سن 62 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك حالات معينة من الوظائف لن ينطبق عليها القانون لأن هناك عوامل متعلقة بالصحة والعمل الشاق.

النقابات تعلم جيدًا أنها لن تخفض سن التقاعد

وتابع، أن "ماكرون" قال إن وقت التشاور مع النقابات قد حدث قبل البرلمان وكان ذلك خلال فترة المخطط الإصلاحي، مؤكدًا أن النقابات تعلم جيدًا أنها لن تخفض سن التقاعد، لأن أغلب الدول الأوروبية يفوق سن التقاعد فيها الخمس وستين.