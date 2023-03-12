الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علاقات دولية: يوجد حالات معينة لن يطبق عليها قانون التقاعد بفرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال بيير لوي ريمون، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس لديه أي نية للتراجع عن قانون رفع سن التقاعد، مؤكدًا أنه لم يخف الأمر عن الشعب فسبق وطرحه خلال الخطة الإصلاحية له أثناء ترشحه للرئاسة الفرنسية.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مجموعة من التعويضات اقترحها مجلس الشيوخ على القانون ومنها أن من بدأ العمل في سن مبكر يتقاعد في سن 62 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك حالات معينة من الوظائف لن ينطبق عليها القانون لأن هناك عوامل متعلقة بالصحة والعمل الشاق.

 

النقابات تعلم جيدًا أنها لن تخفض سن التقاعد

وتابع، أن "ماكرون" قال إن وقت التشاور مع النقابات قد حدث قبل البرلمان وكان ذلك خلال فترة المخطط الإصلاحي، مؤكدًا أن النقابات تعلم جيدًا أنها لن تخفض سن التقاعد، لأن أغلب الدول الأوروبية يفوق سن التقاعد فيها الخمس وستين. 

أستاذ العلاقات الدولية رفع سن التقاع القانون التعويضات النقابات تخفض سن التقاعد

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