ماذا ينتظر فرنسا بعد تمرير قانون رفع سن التقاعد؟.. كاتب صحفى يجيب

قال كارزان حديد، كاتب صحفي، إن قانون رفع سن التقاعد قيل إن وضعه بسبب وجود عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية، مشيرًا إلى أن الشارع الفرنسي لم يقتنع بهذه المبررات لأن هناك عوامل أخرى يمكن اتخاذها.

وأضاف “حديد”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرفع سن التقاعد يساعد أصحاب الأموال أكثر ما يساعد المواطنين.

المجتمع الفرنسي متمرد ولا يحب تغيير القوانين

وتابع، أنه لا يمكن أن يقاس المجتمع الفرنسي بغيره من المجتمعات الأوروبية لأنه مجتمع متمرد ولا يحب أن يغير القوانين، كما أنهم يحبون الاستمتاع بالحياة.

وأكد أنه من الناحية التشريعية فإن القانون انتهى والآن الرئيس الفرنسي "ماكرون" على عجالة لاقراره قبل إبريل القادم لأنه من المزعم أن يسافر في جولة للصين، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة للنقابات إن تم تمرير القانون فإنها ستعلن عن إضراب عام كلي لأن النقابات تحذر من تمريره وقد تجبر الحكومة على تجميد مؤقت لهذا القانون.