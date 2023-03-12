محلل سياسى: تزويد أمريكا لتايوان بالأسلحة سيدمرعلاقاتها مع الصين

قال نادر يونج، كاتب ومحلل سياسي، إن الصين تتمسك بمبدأ عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وتعاملها مع الدول النامية من خلال الاحترام المتبادل، والصين تتمسك بهذا المبدأ مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها لا تريد السيطرة على أي دولة بالعالم أو إقامة مناطق نفوذ لها.

الصين لن يكون لها أي استحواذ على أراضي أخرى

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تتمسك بالتنمية السلمية، وهي الدولة الوحيدة التي وضعتها في دستورها وليس لديها أي تاريخ استعماري، ولن يكون لها أي استحواذ على أراضي أخرى.

وأشار إلى أن الصين أكدت مرارًا على أن تايوان مسألة حساسة بالنسبة لها، وأنها من الممكن أن تدمر العلاقات الصينية الأمريكية؛ لأن هناك عدم احترام للصين في أفعالها وتزويدها لتايوان بأسلحة متطورة بشكل مستمر، وهذا غير مقبول.