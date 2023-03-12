مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

الأحد 12/مارس/2023 - 12:23 ص 3/12/2023 12:23:04 AM

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق خط 13 بنها العمار، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة.

انتقل مسئولو الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى واتخاذ اللازم نحو رفع تلفيات الحادث لعدم تعطيل حركة المرور والطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.