الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق خط 13 بنها العمار، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة.

 

انتقل مسئولو الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى واتخاذ اللازم نحو رفع تلفيات الحادث لعدم تعطيل حركة المرور والطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

إنقلاب سيارة سوزوكي تعطيل حركة المرور جثة شخص سيارة سوزوكي مديرية أمن القليوبية مستشفى بنها التعليمي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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