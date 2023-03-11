الجرح يلزمه تنضيف.. رسالة غامضة من شوبير إلى مجلس الأهلى بعد السقوط أمام صن داونز

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا "ليس أفضل من الصراحة، نساند ونؤيد في الصح ولا بد من المواجهة عند الخطأ، إذا كان كولر واللاعبون يتحملوا جزءًا كبيرًا من هزيمة الأهلي القاسية اليوم، فالأكيد أن الجزء الأكبر والأخطر يقع على الإدارة برئاسة كابتن الخطيب".

وأضاف: "هناك ملفات كثيرة لا بد من مواجهتها وقيام كل مسئول بدوره الكامل حيالها والاعتذار للجماهير حال أي فشل فيها من بين هذه الملفات ملف المحترفين وماذا قدموا للأهلي في السنوات الأخيرة وملف فقدان الدوري المحلي موسمين متتاليين وملف الهزائم القارية الكارثية المتكررة.. الجرح يلزمه تنضيف!!".



