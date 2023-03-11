فلسطين تشارك بـ«ملاحظات على النزوح» فى الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تشارك دولة فلسطين الشقيقة في الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة والتي تبدأ فعالياتها مساء الثلاثاء القادم بفيلم "ملاحظات على النزوح"، وهو يتناول قضية اللاجئين وما يتعرضون له، وذلك من خلال عرض مجموعة من أخبار اللجوء وصور القوارب خيام اللاجئين على الشاشات، ولكن إلى أي مدى نحن على دراية بما يمر به اللاجئون أثناء تلك الرحلة القاسية، يتتبع الفيلم رحلة عائلة سورية تتجه إلى ألمانيا.

الفيلم يشارك في المهرجان ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والتي تضم 14 فيلمًا من دول عديدة، الفيلم من إخراج خالد جرار وهو مخرج فلسطيني ولد في جنين بفلسطين المحتلة في 1976، بعد التدريب العسكري التحق بالعمل كحارس شخصي للرئيس ياسر عرفات، كون خالد لنفسه حياة تجمع بين العسكرية والفنون، حيث تخرج من الأكاديمية الدولية للفنون بفلسطين عام 2011 وكذلك من كلية الفنون الجميلة، جامعة أريزونا 2019.

الدول المشاركة في الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية

وتشارك بدورة هذا العام في المهرجان كل من أوكرانيا، اليابان، البرازيل وبلجيكا وفرنسا والسودان وجنوب إفريقيا وفنلندا وبيرو وإسبانيا وبولندا والدنمارك وروسيا والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وليتوانيا ومنغوليا والعراق وسوريا واليونان والهند والمكسيك وإنجلترا ونيجيريا وسويسرا والأردن وبيلاروسيا وكوستاريكا وتشيلي وفلسطين وألمانيا ولبنان، الأرجنتين، إيطاليا، كرواتيا، الجزائر، المجر، هولندا، الصين، ماليزيا، كندا، أرمينيا، قرجيزستان، بلغاريا.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ24

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.