الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أضنة التركية

زلزال
زلزال

ضرب زلزال مساء اليوم السبت، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مدينة أضنة فى تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، في بيانها اليوم، بأن هزة أرضية بقوة 4 درجات في مدينة أضنة، مشيرة إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن.

وشهدت تركيا أمس الجمعة، زلزالين فى مناطق متفرقة أحدهما كان بقوة 4 ريختر.

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وأمس الجمعة، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيانها، بأن زلزالًا بقوة 4.8 درجة وقع بمنطقة هاسيلار في قيصري، على عمق حوالي 7 كيلومترات.

زلزال مقياس ريختر مدينة اضنة تركيا إدارة الكوارث التركية

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